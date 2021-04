Maasziekenhuis zegt aantal operaties af: steeds meer veertigers met corona opgenomen

Man komt onder tractor terecht tijdens het bewerken van grasveld in Overloon

31 maart OVERLOON - Een man is onder een tractor terechtgekomen bij een bedrijfsongeval op een weiland in Overloon, ter hoogte van de Rondweg. Hij was waarschijnlijk bezig het grasveld te bewerken, toen hij onder de voorste wielen van de tractor terecht kwam. De man is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.