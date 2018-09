Machinisten Arriva: Reiziger Maaslijn staat in z'n hemd

98 lege stoelen voor verkeersdo­den in Boxmeer

8:20 BOXMEER - 98 lege stoelen symboliseren aanstaande zondag in Boxmeer de evenzovele verkeersdoden die er in 2017 in Brabant vielen. De stoelen staan tussen 11.00 en 17.00 uur op het Raadhuisplein.