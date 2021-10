Man (25) uit Boxmeer ging ‘schreeuwende’ vriendin te lijf: OM eist 2 jaar opname in inrichting

Met de rolstoel de trein in? In Cuijk en Boxmeer heb je dan een probleem

BOXMEER – Met de rolstoel de trein in? Als je dat in bijvoorbeeld Cuijk, Boxmeer, Vierlingsbeek of Heijendaal wilt, heb je een probleem. Dat is de ervaring van Jeannette Schröter van Gehandicaptenbelang Boxmeer. En vervoerder Arriva? Die zegt dat de rolstoelgebruiker het zelf maar moet oplossen.

19 oktober