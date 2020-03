Man (26) uit Echt opgepakt in onderzoek naar dood tonprater Frank Schrijen

UPDATE Lijst met evenemen­ten die niet doorgaan in Land van Cuijk en Gennep groeit gestaag

13:07 LAND VAN CUIJK/GENNEP - Nadat al eerder diverse evenementen zijn afgelast is er nu ook een streep gezet door de Nacht van de Bibliotheek die van vrijdag op zaterdag in De Weijer in Boxmeer zou worden gehouden. Steeds meer evenementen in het Land van Cuijk en Gennep gaan niet door als gevolg van het coronavirus. Een overzicht.