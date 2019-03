Man bijt politieagent in bovenbeen in Boxmeer

Video Roy van Eck, koning van de Metworst

20:48 BOXMEER - Roy van Eck (23) is de nieuwe koning van de Metworst. Hij versloeg in de finale op het Vortums Veld Lucas de Bruin en Bart de Kort. Het was de tiende keer dat Van Eck een poging waagde de traditionele Boxmeerse paardenrace op zijn naam te schrijven. Zijn beste resultaat tot nu toe was de tweede plaats in de race van 2016.