Man en vrouw gewond bij aanrijding scooter met auto in Beugen

De pijn van de nertsenfok­ker: ‘Niemand begrijpt ons, dat is het ergste’

21 augustus RIJKEVOORT - De kooien van Joost Willems uit Rijkevoort staan al maanden leeg, maar nog iedere dag voelt hij de spanning. Hij is bezorgd over de toekomst van de nertsenhouderij. Is dit tijdelijk, of heeft de laatste nerts zijn bedrijf voorgoed verlaten?