Man en vrouw naar ziekenhuis na val met scooter in Vierlingsbeek

Komkommer­tijd in Sonja's groente­tuin: ‘Kan het aanbod bijna niet aan’

BOXMEER - Het is komkommertijd. Niet met nieuws, zoals je zou kunnen denken in vakantietijd. Nee, écht! Vraag maar aan Sonja Mohan, begenadigd volkstuinhobbyist aan de Hogeweg in Boxmeer. Ze oogst meer komkommers dan ooit.

4 augustus