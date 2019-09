Man komt onder vrachtwagen terecht in Boxmeer, circusvoorstellingen zaterdag afgelast

Syriër wil lagere straf voor bedreiging medewer­kers azc

5 september DEN BOSCH / OVERLOON - De 27-jarige Syriër, die op 30 mei 2016 met een ijzeren bak probeerde door te dringen tot een kantoor in het asielzoekerscentrum in Overloon, vindt dat hij te zwaar is gestraft. De rechtbank in Den Bosch legde de man in maart 2018 een celstraf op van 3 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk.