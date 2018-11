Man laat zijn ex maar niet met rust en krijgt 120 uur werkstraf

‘Gedurende langere tijd’ bestookte de man zijn ex met sms-berichten en telefoontjes. Hij reed bovendien in 2016 en 2017 meermalen per dag door haar straat in Boxmeer. Dat stelde de rechtbank in Den Bosch, die de verdachte veroordeelde voor stalking. Hij kreeg een werkstraf van 120 uur, naast een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. De straf was gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.