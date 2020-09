Man op straat doodgeschoten in Boxmeer: wijkbewoners hoorden vijf knallen

Veroordeel­de Cuijkse pizzabezor­ger met knuppel vindt werkstraf niet terecht: ‘Ik ben slachtof­fer’

14 augustus BOXMEER / CUIJK - Een 24-jarige voormalig pizzabezorger uit Cuijk vindt dat hij onterecht is veroordeeld voor een mishandeling op 10 juni 2017 in Boxmeer. ,,Die man trok de deur van mijn bus open en gaf me een klap tegen het oog. Ik kon niet wegrijden: hij blokkeerde mijn weg. Ik was in shock en pakte daarom de knuppel.”