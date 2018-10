Man raakt gewond bij steekincident in Boxmeer, politie verricht aanhouding

Kankerpa­tiën­ten Maaszieken­huis dansen zich fit en vrolijk

11:03 BEUGEN - Patiënten die behandeld worden voor kanker in het Maasziekenhuis in Beugen kunnen sinds kort deelnemen aan een workshop Dansend in Balans. In een zaal van Panteinlocatie Madeleine in Boxmeer gaan om de twee weken de beentjes van de vloer.