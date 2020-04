Man vergeet pannetje op fornuis; keukenbrand tot gevolg

Nijmeegse winkeldief mist geboorte eerste kind nadat hij kipfilet steelt bij Boxmeerse super

19:45 NIJMEGEN / BOXMEER - Een aanstaande vader (50) uit Nijmegen dreigde de Jumbo in Boxmeer te verlaten zonder de kipfilet af te rekenen. Terwijl hij door winkelpersoneel overmeesterd werd, trapte hij om zich heen. ,,Ze lagen op mijn been. Dat deed pijn en ik heb toen vanaf me getrapt. Maar ik ben echt niet gewelddadig!”