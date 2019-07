Man vlucht bij aanhouding in Boxmeer en beledigt agenten

Beslissing over fiets­straat Boxmeer uitgesteld

4 juli BOXMEER De beslissing of er een fietsstraat in Boxmeer komt om de situatie voor fietsers op de drukke Spoorstraat in Boxmeer te verbeteren, is uitgesteld. Eerst wordt door de gemeente Boxmeer onderzocht of de wijkraden, die ertegen zijn, goede argumenten voor hun tegenstem hebben.