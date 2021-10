Manegehouder na dramatisch overlijden pony’s Buddy, Isa en Dana: ‘Een nachtmerrie’

Celstraf dreigt, dertien jaar na groots plan voor kankerzie­ken­huis in Boxmeer dat er nooit kwam

4 oktober BOXMEER/ ZWOLLE - Lex de Lange, de man die in Boxmeer een oncologische kliniek wilde beginnen, hangt na dertien jaar een celstraf van 2,5 jaar boven het hoofd. Dat eist het Openbaar Ministerie in de rechtbank van Zwolle tegen hem vanwege grootschalige fraude. Het kankerziekenhuis, waarvan de plannen in 2008 werden ontvouwd, kwam er nooit.