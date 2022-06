Marga de Bruijn zwaait na een halve eeuw af bij gemeente Boxmeer: ‘Van schoonmaakster tot receptioniste, nu leren nietsdoen’

Werken voor dezelfde baas is nog wel een rekbaar begrip bij De Bruijn. Begonnen bij de gemeente Boxmeer toen dat nog een kleine gemeente was. Later werd het groter toen Oeffelt en Vierlingsbeek erbij kwamen en nu dus bij de fusiegemeente Land van Cuijk. Begonnen bij burgemeester Hillenaar en afsluitend bij burgemeester Hillenaar. Al is de laatste als burgemeester van Land van Cuijk de zoon van de toenmalige burgemeester van Boxmeer.

Studeren

Marga de Bruijn was 15 jaar toen ze voor het eerst een betaalde baan had bij de gemeente. Daarvoor werkte ze ook al wat, maar dat was niet officieel. ,,Mijn moeder en zus konden gaan poetsen bij de gemeente Boxmeer. Ik ging toen mee om wat eenvoudige klusjes te doen. Nog onbetaald. Ik was het liefste de zorg in gegaan”, erkent De Bruijn.

,,Maar nee, naar school gaan was er voor mij niet bij. Dat was bij ons in de familie niet zo vanzelfsprekend. Ik was de jongste van acht kinderen. Een nakomertje. Ik had eigenlijk drie moeders”, vertelt ze. ,,Natuurlijk heb ik wel spijt gehad dat ik de zorg niet ben ingegaan. Maar ja, je moet tevreden zijn met wat je hebt, hebben ze me altijd geleerd.”