Marietje (95) overleeft corona: 'Ik was vooral heel erg moe, moe, moe’

Eind maart, het coronavirus had al flink toegeslagen in vooral Oost-Brabant, heeft Marietjes zoon Ton Schraven (65) er een hard hoofd in. ,,Mijn moeder was echt heel ziek.’’



Ze werd almaar zieker. ,,Ik had hoge koorts, diarree en had overal spierpijn’’, zegt de opgeknapte Overloonse (95) daar nu zelf over. ,,En ik was vooral heel erg moe; moe, moe, moe. Ik dacht nog, als het zo moet, hoeft het voor mij niet meer.’’