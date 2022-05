Medewerkers Boxmeers bedrijf onwel op werkvloer: ‘We werden gedwongen door te werken in vieze, giftige lucht’

Wanroijse baanwiel­ren­ner Heijnen na zware valpartij lang uit de roulatie: ‘Nog geluk gehad’

GENT - Het is niet het seizoen van baanwielrenner Philip Heijnen. De talentvolle coureur uit Wanroij ging afgelopen weekeinde twee keer onderuit tijdens een sterk bezette internationale race in het Belgische Gent. De tweede valpartij was zwaar: Heijnen brak vier rugwervels en is waarschijnlijk een paar maanden uit de roulatie.

18 april