Meer dan 1100 hennepplanten en 20 kratten gedroogde wiet gevonden in pand in Vortum-Mullem

Hannie was 8 tijdens de Slag van Overloon in 1944 en nu pas luisteren mensen naar haar verhaal

11 november OVERLOON - ,,Niemand geloofde me. Zelfs in het ziekenhuis met een scherf in mijn been geloofde ze me niet.’’ Hannie Schoofs-Cremers was pas 8 jaar toen Overloon in de Tweede Wereldoorlog werd gebombardeerd.