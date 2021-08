Megakermis in Beugen gaat definitief niet door

VIDEO Het hoogwater komt. Maak de borst maar nat

16 juli Hoogwater in de Maas. Waar moeten we in Noordoost-Brabant en Noord-Limburg rekening mee houden? Nou, in ieder geval dat er meer water zal zijn dan tijdens de hoogwaterperiode in 1993. Passeerde toen 2700 kubieke meter water het meetpunt bij de Sint Pieter, nu wordt dat, is de voorspelling 3350 tot 3700 kubieke meter water per seconde. Zaterdagavond wordt het hoogste punt in Venlo verwacht en zondagavond bij Mook-Middelaar.