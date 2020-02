Meldplicht om te voorkomen dat asielzoekers carnavalisten lastigvallen of stelen

Strafbaar feit

Gaan zij toch de straat op, dan begaan zij een strafbaar feit. Dat betekent dat de politie de mannen direct kan oppakken en dat zij kunnen worden vervolgd door het Openbaar Ministerie, stelt de woordvoerder. De ervaring van het COA is dat asielzoekers op het terrein blijven en zich aan hun meldplicht houden. Zo niet, dan kunnen zij het azc worden uitgezet of volgt overplaatsing. ,,Wij hebben gewoon niet de wettelijke mogelijkheid om ze vast te zetten, dus dat mogen wij niet doen.’’

Geldig voor een paar dagen

Burgemeester Van Soest noemt het noodbevel, dat hij met oud en nieuw ook al eens inzette, ‘een van de weinige instrumenten’ die hij tot zijn beschikking heeft. Over het algemeen mag zo’n bevel voor een paar dagen worden afgekondigd bij ‘vrees van een ernstige verstoring van de openbare orde’, vertelt hoogleraar strafrecht Henny Sackers van de Radboud Universiteit. Een volgende stap op de ‘escalatieladder’ is de noodverordening. ,,Dan gaat het echt een beetje om een ontwrichting van de samenleving en moet je denken aan een bende die voor de politie nauwelijks meer beheersbaar is.’’

Noodbevel

Het dorp Overloon gaat gebukt onder de overlast door een handjevol asielzoekers. ,,Dat kunnen we ook met de carnaval natuurlijk niet hebben’’, zegt burgemeester Van Soest. Daarom heeft hij afgelopen week een noodbevel afgekondigd zodat de raddraaiers met carnaval niet op straat rondlopen. ,,Een azc is geen gevangenis, maar nu even wel’’, zei Van Soest eerder al.

Onruststokers Grave

Net als van Soest heeft ook burgemeester Lex Roolvink van Grave te maken met lastige asielzoekers in zijn gemeente. Zo werd eind januari bekend dat een groep al weken voor overlast zorgt op buslijn 99 van Uden naar Nijmegen . Zeker acht ‘onruststokers’ kwamen volgens het COA van het azc in Grave. Roolvink laat weten dat hij ‘continu in gesprek’ is om hinder door asielzoekers te verminderen, maar dat hij geen reden ziet om tijdens carnaval een noodbevel af te kondigen.

Andere situatie

,,In Overloon is sprake van een andere situatie, omdat het daar gaat om overlast door asielzoekers die zich met name richting Venray zullen gaan begeven. In het verleden hebben wij met carnaval geen overlast van asielzoekers gehad vanaf het azc.’’



In Nijmegen kregen vijf asielzoekers onlangs al eens een gebiedsgebod opgelegd voor het stadscentrum vanwege zakkenrollerij.