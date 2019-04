Meldpunt voor gestolen fietsen met link naar azc komt er niet

Socratisch Café in biblio­theek Boxmeer over gemeente­lij­ke herinde­ling

9 april CUIJK/BOXMEER - Herkenbaar in de politiek: de stellingen worden betrokken, de hakken gaan in het zand. Mijn mening is de enige echte mening en die zal ik met hand en tand verdedigen. Karel Janssen, hij heeft zelf jaren namens D66 in de Cuijkse politiek gezeten, zucht. ,,Dat is dus precies zoals het niet hoort, maar zoals het wel gaat. Debatteren heet dat dan.”