Met Koningsdag stappen in Nijmegen? De treinen rijden niet

VIDEO Hossen bij Corry Konings en Snollebol­le­kes in de tent van Lindefees­ten Sambeek

10:14 SAMBEEK - Het is voor het 39ste jaar dat de Lindefeesten in Sambeek publiek uit de wijde regio naar de feesttent trekken. Ernest Denen nam trad in de voetsporen van vader Jacob die ooit aan de wieg van de feesten stond. ,,De feesten zijn weer mooi begonnen. Zaterdag was het volle bak en op de Hollandse Dag is het een groot feest. Lekker hossen bij Corry Konings en de Snollebollekes in de tent.’’