Miereneter geboren in Overloon, bezoekers mogen naam bedenken

'Weg met dat hek om ’t Schaartven’

10:35 OVERLOON - ,,We zijn ons Schaartven kwijt en dat willen we terug.” Mischa van Pinxteren uit Holthees is duidelijk over de reden waarom hij en een aantal vrienden op internet een petitie zijn begonnen. Zwemplas ’t Schaartven tussen Overloon en Holthees moet weer open. Honderden ondertekenaars hebben in een paar dagen tijd al laten weten het met hem eens te zijn.