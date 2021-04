Milieuvereniging dient bezwaar in bij de provincie: ‘Vergunning betoncentrale Boxmeer onrechtmatig’

BOXMEER - Een vergunning voor de betoncentrale in Boxmeer. Die had de provincie nooit mogen verlenen. Dat betoogt de milieuvereniging Land van Cuijk. Volgens de milieuvereniging heeft de betoncentrale in het kader van de wet natuurbescherming een nieuwe vergunning nodig. Advocaat Koen van den Akker bestrijdt dat echter.

Begin dit jaar werd bekend dat de eigenaren de oude betoncentrale tussen Boxmeer en Beugen nieuw leven in willen blazen. Initiatieven om op het perceel andere activiteiten te ontwikkelen strandden steeds.

Op basis van een vergunning uit 1992 kan de centrale weer worden opgestart. ,,Maar omdat de centrale twintig jaar heeft stilgelegen, moet er een nieuwe vergunning worden aangevraagd”, zegt Sylvia van Duijnhoven die zich namens de milieuvereniging met de betoncentrale bezighoudt.

Maasheggengebied

,,Het begint er eigenlijk mee dat een betoncentrale helemaal niet thuishoort in het Unesco Maasheggengebied. Maar ik begrijp dat de gemeente nu een bouwvergunning niet kan weigeren omdat het past binnen het geldende bestemmingsplan. Maar de provincie had bij het afgeven van de vergunning wet natuurbescherming beter moeten kijken naar de stikstofuitstoot.”

,,De betoncentrale is twintig jaar niet gebruikt. De bomen groeien uit de silo’s. De berekening van de stikstofuitstoot van toen kan niet zomaar als leidraad voor nu worden gebruikt”, vindt Van Duijnhoven.

Bezwaar

De milieuvereniging heeft vanwege die vergunning bezwaar gemaakt bij de provincie. Volgens advocaat Van den Akker klopt de redenering van de milieuvereniging niet. ,,Of de centrale nu wel of niet in gebruik is geweest, dat is niet relevant. Dat was tien jaar geleden wel zo, maar die regels zijn veranderd”, legt de advocaat uit.

Van den Akker zegt dat de betoncentrale overigens gewoon in gebruik is geweest. Als bewijs heeft hij een afleverbon voor de levering van 4,5 kuub beton op 13 maart dit jaar aan het bedrijf Cleanergy in Wanroij. Die mestvergistingsfabriek is in 2019 overgenomen door Chris Wouters, een van de eigenaren van de betoncentrale in het Boxmeerse buitengebied.

Dat de centrale in een vervallen staat verkeert, betekent volgens advocaat Van den Akker niet dat de centrale niet voor de productie van beton in gebruik is geweest.

Onzin

,,Onzin”, zegt Van Duijnhoven. ,,Iedereen die de centrale kent, begrijpt dat daar geen beton is gemaakt. Dat is allemaal zo roestig dat wanneer het wordt gebruikt het allemaal ter plekke instort.”

Het ingediende bezwaar van de milieuvereniging Land van Cuijk wil niet zeggen dat de eigenaren, als ze dat zouden willen, niet kunnen beginnen met de bouw van een nieuwe centrale. ,,Maar als de vergunning door de provincie wordt herzien, zal de boel afgebroken moeten worden”, aldus Van Duijnhoven.