‘Minder stress en betere scores bij toets vóór examenperiode’

Toren Overloon voorlopig op slot

22 mei OVERLOON Wie met dit mooie weer tijdens een fiets - of wandeltocht van het uitzicht over 'de toeristische parel van de gemeente Boxmeer' wil genieten, komt bedrogen uit. De 25 meter hoge uitkijktoren in de Overloonse Duinen in Overloon zit om veiligheidsredenen op slot. ,,Jammer, we hadden graag gezien dat de toren open was geweest bij de start van het toeristisch seizoen", laat een woordvoerster van de gemeente Boxmeer weten.