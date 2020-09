MSD Boxmeer heeft honderden mensen nodig om vaccins te maken

Teststraat voor corona komt mogelijk ook in Boxmeer of Cuijk

4 september BOXMEER - Wattenstaafjes in je neus om te kijken of je het coronavirus hebt opgelopen? Het is straks vanuit deze regio misschien niet meer nodig om daar ver voor te reizen. Er wordt gekeken of er ook in Boxmeer of Cuijk zo’n corona teststraat kan komen.