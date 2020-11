Na twee jaar wachten nog steeds geen standplaatsen, woonwagenfamilie strijkt uit onvrede bij gemeentehuis neer

Coronadruk­te: tot wel 50 procent minder operaties in ziekenhui­zen in de regio

5 november TIEL/ BOXMEER - Coronapatiënten, vragen zoveel inzet van de ziekenhuizen in de regio, dat die tot wel 50 procent minder chirurgische ingrepen doen. Het aantal mensen met corona in de ziekenhuizen is in een week tijd enorm opgelopen.