Naar tuchtcollege na verboden rit over weg voor ambulances Maasziekenhuis

Sensatie in Stevens­beek: periodeti­tel tóch voor Sambeek na 9-1 winst

5 mei STEVENSBEEK – Sambeek gaat de play-offs in voor promotie naar de vierde klasse. De voetbalploeg van trainer Kees van den Heuvel zorgde zondag voor een daverende stunt door in Stevensbeek met liefst 9-1 te winnen van SVS. Daarmee pakte Sambeek op doelsaldo de tweede periodetitel in de vijfde klasse F.