Nabestaanden van tonprater Schrijen: ‘Frank is op een lafhartige wijze om het leven gebracht’

Corona: Pantein weert hoestende bezoekers die in risicoge­bied zijn geweest

7:12 BOXMEER - Mensen met verkoudheidsklachten en die in landen zijn geweest als Italië en China met veel coronabesmettingen, zijn voorlopig niet welkom in de tien zorgcentra van Pantein in het Land van Cuijk en Gennep en in het Maasziekenhuis van Pantein.