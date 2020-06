Nachtelijke autorit in Boxmeer kost dronken bestuurster rijbewijs

vrijdaginterview De kermis wordt nooit meer hetzelfde voor Nico Linders

26 juni BOXMEER - Het had een mooi jaar moeten worden voor Nico Linders. Zijn pensioen. De grootste kermis in Boxmeer ooit. En dat allemaal met zijn Josje. Maar het werd allemaal anders. Vandaag had de kermis in Boxmeer moeten beginnen. Maar het plein blijft leeg. Vanwege corona is de kermis afgelast.