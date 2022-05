Nachtwacht van Boxmeer moet brand tijdig ontdekken

In de paasnacht, van zaterdag 23 op 24 april 1707, wordt Boxmeer opgeschrikt door brand. En het is niet zo’n kleintje ook. Het is te doen in de Steenstraat. Het ene huis steekt het andere aan en binnen de kortste keren staan veertig huizen in de hens. De volgende dag gaan de bewoners als verdoofd ter kerke.



Het gebedshuis, aan dezelfde straat, is overeind gebleven. In plaats van feestelijk te gedenken dat de heer is verrezen, danken ze de allerhoogste voor het feit dat er alleen materiële schade te betreuren valt, dat er geen slachtoffers zijn gevallen.