Nijmeegse (57) en zoon (38) uit Overasselt ontkennen koperdiefstal in Beugen

Oeffeltse Guesthouse De Heide te koop voor bijna 1,8 miljoen

13 september OEFFELT - Jarenlang is Guesthouse De Heide een begrip geweest in de regio. Achttien jaar om precies te zijn. Iedere week was er wel een huwelijksaanzoek, een groot bedrijfsfeest of een simpel familieweekend. Nu stoppen de eigenaren Judith en Piet-Hein Gordon en staat de woonboerderij te koop voor 1.795.000 euro.