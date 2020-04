Nijmeegse winkeldief mist geboorte eerste kind nadat hij kipfilet steelt bij Boxmeerse super

Het Openbaar Ministerie beschuldigde de Nijmegenaar bij de rechtbank in Den Bosch van een ‘diefstal met geweld’, in de Jumbo in Boxmeer. Daar ging de man op 20 april naar binnen om vlees te stelen voor een barbecue.



,,Mijn vriendin was hoogzwanger”, legde de verdachte uit. ,,Zij zit in de schuldsanering en we hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.”



Hij wilde vóór de geboorte nog een keer een feestje geven.