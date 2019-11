NL-Alert voor grote brand in caravanstalling Oeffelt, brandlucht tot in Nijmegen te ruiken

Dorpsstraat afgesloten voor verkeer

‘Het is mijn kindje’

Anne van Buuren uit Gennep staat er 's ochtends even na 09.00 uur bij te huilen. Ze weet niet of haar 47-jaar oude klapcaravan de vuurzee heeft overleefd. ,,Het is mijn kindje’’, zegt ze. ,,We gingen er toen ik klein was al mee op vakantie. Ik heb hem overgenomen.’’ Haar partner René Sanders bevestigt dat. ,,Hij heeft megaveel waarde. 100.000 euro maakt dit nog niet goed. Hij betekent alles voor ons.’’ Sanders knapte er zelf veel aan op, samen reden ze er elk jaar mee naar België.



Ruim een uur later zijn er tranen van vreugde. René heeft een kijkje kunnen nemen en heeft gezien dat de oude klapcaravan gespaard is gebleven.



Voor Linda van den Woldenberg uit Sambeek is nog onduidelijk hoe het met haar vouwwagen is. ,Ik zou gaan sporten in Beugen en kreeg een appje van vrienden dat er wat aan de hand was in de stalling. Ik ben meteen doorgereden. Ik hoop dat er wat van over is. Volgend jaar willen we er weer mee naar Pinkpop.’’