Noodlijdend Maasziekenhuis in Boxmeer gooit hoge ogen in Top 100

Twee ziekenhuizen uit de regio staan in de top 10 van streekziekenhuizen in de jaarlijkse Ziekenhuis Top 100: Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer staat op plek 2, het Slingeland in Doetinchem staat op de 6de plaats.

Vooral de prestatie van het ziekenhuis in Boxmeer is opvallend. Het Maasziekenhuis kreeg eerder dit jaar nog miljoenensteun van de overheid omdat het er financieel slecht voor staat. Twee jaar geleden stond het ziekenhuis bovendien bijna onderaan in de ziekenhuis Top 100.

Bij de streekziekenhuizen zijn er verder een 12de plaats voor Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en een 20ste plek voor SKB Winterswijk. De Gelderse Vallei in Ede staat op plek 35 van de in totaal 40 ziekenhuizen in deze categorie. Bij de topklinische ziekenhuizen, instellingen die zich richten op complexere behandelingen dan de streekziekenhuizen, is er een elfde plaats voor het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Rijnstate in Arnhem staat twee plekken lager. Universitaire ziekenhuizen zoals het Radboud staan niet in de lijst.

Toezicht op medicatie

Maasziekenhuis Pantein scoort de maximale punten op het toezicht op medicatie. Ook worden zeer veel patiënten gecontroleerd op pijn, ernstige verwardheid en ondervoeding, factoren die het herstel kunnen beïnvloeden.

Het Slingeland haalt veel punten met het beleid rond operaties: veel patiënten krijgen tijdig preventieve antibiotica toegediend voor een operatie, wat infecties helpt voorkomen. De uitkomst van staaroperaties is er goed: 94 procent van de patiënten ziet beter na de ingreep.

Factoren die het herstel kunnen beïnvloeden

Het CWZ is het beste topklinische ziekenhuis in de regio, op de voet gevolgd door Rijnstate. Beide ziekenhuizen halen veel punten voor het beleid rond medicatie en controleren veel patiënten op pijn, ernstige verwardheid en ondervoeding, factoren die het herstel van de patiënt kunnen beïnvloeden.

Ziekenhuis Rivierenland scoort de maximale punten bij het toezicht op medicatie, Gelderse Vallei laat hier juist punten liggen. Het percentage patiënten dat na complicaties na een darmkankeroperatie overlijdt is nul in Rivierenland, maar in Gelderse Vallei met 9 procent hoger dan gemiddeld.

Ziekenhuizen zijn beoordeeld op 33 criteria die iets zeggen over het niveau van de zorg, zoals toezicht op medicijngebruik, uitkomsten van veelvoorkomende of juist heel complexe operaties en de kwaliteit van de verpleging. Het beste streekziekenhuis is het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch de beste topklinische instelling.