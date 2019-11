Oeffeltse prins carnaval met één been zit vol zelfspot: ‘Ik zet m’n beste beentje voor’

Video Heerlijk ouderwets dagje Sinter­klaas in Vierlings­beek

15:48 VIERLINGSBEEK - Geen protesterende groeperingen, voor- of tegenstanders van wat dan ook, geen mobiele eenheid die op de hoek een oogje in het zeil moest houden. Het was in Vierlingsbeek een heerlijke, ouderwetse, gemoedelijke intocht van Sinterklaas en zijn pieten.