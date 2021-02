Onderzoek naar overlast AZC in Overloon: ‘Essentieel dat we mening omwonenden weten’

Dempen gracht Weijerpark ‘aanslag op erfgoed Boxmeer’

19 januari BOXMEER - Het plan voor het dempen van een deel van de gracht rond het Weijerpark in Boxmeer is niet lekker gevallen bij een deel van de inwoners van Boxmeer. Ze vrezen dat het park aan schoonheid verliest als het gaat dienen als wateropvang in tijden van hevige regenval. In het park wordt een aantal wadi's aangelegd.