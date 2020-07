Onderzoek: suïcide jongeren is te voorkomen door screening en training

Dierentuin Overloon verwelkomt palmgier­tje: ‘Bijzonder om te kunnen meemaken’

10:39 OVERLOON - In ZooParc Overloon is een palmgiertje uit het ei gekropen. De dierentuin noemt de geboorte bijzonder: het is de derde palmgier die dit jaar in een Europese dierentuin wordt geboren.