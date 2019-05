Ongeluk op A73 bij Rijkevoort, file richting Nijmegen

Pad verbindt kloosters in streek

2 mei BOXMEER - Een wandelpad van zo’n driehonderd kilometer langs tientallen bestaande en voormalige kloosters in Noord-Brabant, waar de rode loper wordt uitgelegd voor toeristen en recreanten. Dit ‘kloosterpad’ langs onder andere Boxmeer, Sint Agatha en Velp moet over twee jaar het licht zien. De voorbereidingen zijn in volle gang. De motor achter het project is de provincie.