Ook in Boxmeer gelden strenge coronaregels, maar op straat heerst ‘Brabantse nuchterheid’: ‘Hoop niet op Italiaanse taferelen’

Brabantse nuchterheid? Dat zal, verzucht een medewerker van het filiaal van Kruidvat in het centrum van Boxmeer. In de winkel is geen desinfecterende handgel meer te krijgen. ,,Ze zijn hier helemaal compleet losgeslagen. Elk ding waar het woord ‘desinfectie’ in zit, is meteen weer weg.’’



Het is deze dinsdagmiddag zeer rustig in hartje Boxmeer. Wie een nummertje trekt in het gemeentehuis, heeft grote kans meteen geholpen te worden voor een nieuw paspoort of rijbewijs.



Een direct gevolg van het coronavirus? De receptioniste en winkeliers vermoeden van niet. Zij wijzen in de richting van de regen, die af en toe met bakken uit de lucht komt.