Oorlogsmuseum Overloon haalt privémuseum binnen

OVERLOON - Oorlogsmuseum Overloon heeft er in één klap een collectie van vijf vrachtwagens vol bij. Het gaat om een verzameling geallieerde elektronica en communicatiemiddelen uit de Tweede Wereldoorlog. De spullen zijn overgenomen van een privémuseum in Deventer. De collectie wordt als uniek bestempeld.

De collectie is van oorsprong van Jan Bodifee en later van zijn zoon Paul, die de verzameling tentoonstelden in een pand in Deventer. Jan overleed in 2013, zoon Paul zette aanvankelijk het museum voort. Maar volgens Erik van den Dungen van Oorlogsmuseum Overloon werden de kosten te hoog. Hij heeft de collectie nu voor een periode van tien jaar in bruikleen gekregen.

Een deel van die collectie is inmiddels voor de bezoekers van het museum te zien, een ander deel moet nog worden uitgezocht. Volgens Van den Dungen is het de bedoeling dat de spullen uit Deventer bij elkaar komen te staan. Zo ontstaat een museum in het museum en wordt een goed overzicht gegeven van de (on)mogelijkheden van communicatieapparatuur in de Tweede Wereldoorlog.

De Overloons museumdirecteur is blij met de uitbreiding, al kost het nog wel wat tijd om alles toonbaar te maken. Vrijwilligers gaan daarmee aan de slag met hulp van Paul Bodifee.

Eerste zender

Jan Bodifee verzamelde in de loop der jaren honderden stuks elektronica en communicatiemiddelen. Een hobby waarvan hij zei dat die ‘een beetje uit de hand was gelopen’. De Deventenaar runde ooit een radio- en tv-zaak in hartje Deventer. Na zijn pensionering werden de winkel en de magazijnen gebruikt om de verzameling tentoon te stellen. Belangstellenden hoefden geen entree te betalen.

Zijn eerste zender was een Engelse WS-19. Hij kreeg die cadeau van een klant van wie hij een televisietoestel repareerde. Nadat hij de zender-ontvanger weer aan de praat had gekregen, wilde hij meer. Zijn collectie werd uitgebreid met tientallen zenders en ontvangers, schakelinstallaties, telexapparatuur, aggregaten en noodzenders. ,,Apparatuur ter grootte van een klein televisietoestel”, zegt Van den Dungen.