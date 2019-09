Op zoek naar boer Geert uit Oeffelt: ‘Een charmeur’

Bevrijding stap voor stap Wachten op het domino­steen­tje

12:13 Aflevering 1 | Alles is nog normaal... - Het is de eerste week van september 1944. Hier is alles normaal. Normaal? Het is toch oorlog? Jawel. Maar alles went, zelfs een bezetting door nazi-Duitsland die al viereneenhalf jaar duurt. Een mens moet leven, toch?