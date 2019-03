Op zoek naar een baan? Meeste kans in de zorg

De verwachting is dat het aantal banen in de zorgsector dit jaar en de komende jaren alleen maar toeneemt. Met het stijgen van de werkgelegenheid neemt ook het aantal vacatures dat lastig in te vullen is toe. Dat is nu al het geval bij banen voor basisverpleegkundigen (mbo-niveau) en verzorgenden individuele gezondheidszorg. In dat laatste geval gaat het om onder meer werk in de thuiszorg, kraamzorg of gehandicaptenzorg.