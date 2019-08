Opnieuw ongeval op A73: één auto over de kop de greppel in bij Boxmeer

BOXMEER - Op de A73 ter hoogte van Boxmeer zijn twee auto's in botsing geraakt. Daardoor is een van de twee wagens over de kop geslagen en in de greppel langs de snelweg beland. Volgens getuigen is er in elk geval éen persoon gewond geraakt.