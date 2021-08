Opnieuw verjaagt corona Duitse oorlogstuigen in Overloon: Militracks gaat weer niet door

OVERLOON - Militracks, het evenement met Duitse voertuigen die in de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt, gaat in september opnieuw niet door. Het is nu de vierde keer dat het jaarlijkse evenement door het coronavirus en de gevolgen daarvan wordt uitgesteld. In het voorjaar van 2022 wordt een nieuwe poging gewaagd.

Dat is opnieuw een grote tegenvaller voor het museum dat al in 2020 duizenden bezoekers, en daardoor veel inkomsten die het museum nodig heeft voor het voortbestaan, misloopt. Op het tweedaagse Militracks komen naar schatting per dag negenduizend bezoekers af.

Volgens museumdirecteur Erik van den Dungen is het niet mogelijk om met de huidige coronaregels Militracks door te laten gaan. ,,Dan moet je alle bezoekers aan een tafel laten zitten en om de tien meter een boa of iemand in een geel hesje neerzetten om politieagent te spelen. Dat is te veel gedoe. Bezoekers willen meer dan volgens de regels kan.”

Afbreukrisico is te groot

Bijvoorbeeld meerijden in een van de vele historische voertuigen. Volgens Van den Dungen een belangrijk onderdeel ‘maar nu vrijwel onmogelijk'. Een uitgekleed Militracks, dat moet je niet willen, zegt hij. ,,Het afbreukrisico is dan te groot.” Teleurgestelde bezoekers win je niet snel meer terug.

Toch was het een lastige beslising. ,,Na veel vijven en zessen gemaakt.” Met maximaal 750 bezoekers per dag was het evenement sowieso al niet haalbaar, maar met mogelijke versoepelingen in de toekomstige maanden zou een bezoekersaantal van 4500 per dag kunnen. ,,Dat is nog maar de helft van het aantal bezoekers waar we normaal op zitten. Financieel kan dat eigenlijk niet. Ook al hadden we een kale editie kunnen houden.”

Dan maar beter opnieuw uitstel, vindt hij. Ook al komt er op 17 september een nieuwe persconferentie over het virus waarbij mogelijk de anderhalve meter maatregel wordt ingetrokken. Maar wat als dat niet het geval is, en het museum heeft daar wel op gerekend? ,,Dan is de tijd te kort om daar weer op in te spelen.”

Quote Dan moet je alle bezoekers aan een tafel laten zitten en om de tien meter een boa of iemand in een geel hesje neerzetten om politie­agent te spelen. Dat is te veel gedoe.

Gezondheidsrisico's

Het museum heeft nu 14 en 15 mei 2022 in de agenda gezet als datums voor Militracks. Van den Dungen noemt het ‘de enige verstandige beslissing’, ook gezien de gezondheidsrisico's die er nu nog steeds zijn.

Militracks is het grootste evenement ter wereld op het gebied van Duitse voertuigtechniek uit de Tweede Wereldoorlog. In maart 2020 werd het voor de eerste keer uitgesteld naar september van dat jaar. Juist in wat voor het museum een topjaar had moeten worden, vanwege het 75-jarig jubileum van de bevrijding. Dit jaar bestaat het museum zelf 75 jaar.