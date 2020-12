Oudere vrouw naar ziekenhuis na aanrijding in Boxmeer

Veilig­heids­re­gi­o's: Carbid­schie­ten groten­deels verboden, oproep om feestdagen op alternatie­ve manieren te vieren

25 november In een gezamenlijke verklaring roepen de voorzitters van de drie Brabantse Veiligheidsregio's op om de feestdagen dit jaar op een alternatieve manier te vieren. Door de hoogte van de coronacijfers is het niet aannemelijk dat er nog voor de laatste decemberweek een flinke versoepeling komt. Ook carbidschieten is er in Brabant niet bij komende jaarwisseling, enkele uitzonderingen daargelaten.