Parkinson dwong kroegbaas te stoppen, maar operatie gaf René nieuwe hoop: ‘Ik heb er een heel leven bijgekregen’

oudejaarsconference Guido Weijers: ‘Zit je bij de wakkere of bij de woke mensen? Ik omarm ze allebei’

Voor de elfde keer komt Guido Weijers met een oudejaarsconference op tv, een record. In 2006 speelde hij zijn eerste. ,,In die tijd won de grap het nog van de mening, er is veel veranderd.”

31 december