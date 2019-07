Pasgeboren Teije moedigt Leeuwinnen aan vanuit couveuse van Maasziekenhuis

VIDEO Meezingen, inhaken en meedeinen tijdens Zilveren Maandag op de kermis in Boxmeer

2 juli BOXMEER - Een jaar of twintig geleden riep oud-wethouder Jos de Graaf het festijn in het leven: zilveren maandag. De dag dat de kermis in Boxmeer in het teken van ouderen staat. Kwamen er toen vijftig ouderen uit het verzorgingshuis op af, inmiddels loopt dat aantal tegen de vierhonderd. En het eind is, gezien de vergrijzing, niet in zicht.