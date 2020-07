Paula Cremers (84): ‘Mijn vader was onthoofd door de Jappen, maar stond ineens voor ons’

Paula Cremers was 5 jaar toen ze in Nederlands-Indië in een interneringskamp terecht kwam. Ze sliep jarenlang met duizenden vrouwen en kinderen tussen de ratten. Ze had geen eten, ’s nachts geen water en het was pikkedonker. Overdag moesten ze in de brandende zon urenlang groeten naar een foto van de Japanse keizer en de vlag.



In het begin kreeg ze les van haar moeder. Rekensommetjes in het zand, maar dit hield op toen haar moeder hiervoor twee dagen en nachten werd gemarteld. Cremers hoorde elke schreeuw. Daarna moest alles mondeling.