Persoon springt uit brandend appartement boven Pizzeria in Boxmeer

Dieven slaan toe bij woning in Overloon, nog twee inbraakpo­gin­gen in omgeving

30 december BOXMEER/ OVERLOON - Bij een woning aan de Vierlingsbeekseweg in Overloon is zaterdag ingebroken. Dat meldt de politie in een tweet. Bij nog een andere woning aan de Vierlingsbeekseweg en een huis aan de Karel Doormanstraat in Boxmeer werd op dezelfde dag geprobeerd in te breken.